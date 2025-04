Incendio in una falegnameria, fiamme all’interno di un silo: in azione più squadre dei vigili del fuoco

Spread the love

BOLZANO. Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnati in queste ore a spegnere l’incendio che è scoppiato in una falegnameria nella zona industriale di Lana.

L’allarme è scattato attorno alle 9 di questa mattina. La colonna di fumo si sta vedendo a diversi chilometri di distanza.

Fortunatamente al momento non ci sarebbero feriti. Le fiamme sarebbero divampate in un silo della falegnameria. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo la situazione.

