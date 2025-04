VIDEO – Lunedì mattina a Detroit, nel Michigan, l’esplosione in un condominio ha ferito 12 persone, tra cui sei bambini.

Spread the love

L’esplosione ha scosso il quartiere alle 4 del mattino circa, scatenando il panico. I resoconti affermano che quando le squadre di soccorso sono arrivate sulla scena hanno notato alcuni residenti che cercavano di saltare dalle finestre del secondo piano.

I vigili del fuoco hanno detto al Free-Press che le ferite avrebbero potuto essere molto peggiori se non fosse stato per le squadre di soccorso che hanno agito rapidamente. A questo punto non è chiaro cosa abbia causato l’esplosione, ma una fuga di gas è una speculazione crescente. Grazie alle immagini termiche dei droni, tutti i residenti sono stati individuati.

Per quanto riguarda l’edificio, le squadre di demolizione stanno cercando di stabilizzare la struttura, ma le autorità affermano che ciò che resta dell’edificio dovrà essere demolito.