VIDEO – Un fulmine provoca un enorme incendio in un serbatoio di petrolio in Louisiana mentre tempeste e tornado colpiscono la regione

Un drammatico incendio è scoppiato lunedì mattina a Livonia dopo che un fulmine ha probabilmente incendiato due cisterne di petrolio durante una violenta ondata di maltempo che ha colpito la Louisiana meridionale. Sono stati segnalati feriti nei pressi dell’incendio

Secondo WBRZ, le fiamme sono divampate su Reliable Lane, appena fuori dalla US 190, dove i funzionari affermano che un fulmine ha probabilmente colpito un carro armato, diffondendo rapidamente l’incendio a un secondo. L’ufficio dello sceriffo della parrocchia di Pointe Coupee ha confermato che l’incendio era dovuto alle condizioni meteorologiche, con lo sceriffo Rene’ Thibodaux che ha notato che più squadre di vigili del fuoco sono intervenute rapidamente sulla scena.

