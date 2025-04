TAMBÙ PRESENTA LE SUE ULTIME NOVITÀ – UN FESTIVAL DEL GIOCO

Spread the love

DAL 4 AL 6 APRILE @STAND C42 – PADIGLIONE 20 – BOLOGNAFIERE –

Forte dei suoi imperdibili best seller, la casa editrice tutta italiana è pronta a stupire casual e hardcore gamer con una serie di giochi mai visti prima e alla portata di tutti. Che siano giochi di carte, costruzioni o giochi di strategia, gli avventori non potranno far altro che giocare e divertirsi. Non solo con i board, ma anche con i video game: da venerdì 4 aprile alle h 16.00, infatti, su Steam sarà disponibile Soulkin, un monster collector roguelite tattico giocabile in tempo reale direttamente allo stand Tambù Games.

Bologna, aprile 2025 – La creatività e l’innovazione nel mondo dei giochi da tavolo trovano casa a Play – Festival del Gioco , e Tambù Games – giovane casa editrice tutta italiana – è pronta a sorprendere tutti gli appassionati con una vasta selezione di giochi originali e super coinvolgenti. A cominciare dalle novità più recenti come Operation: Mata Hari , Pop! , Tokyo Highway: Rainbow City e Trucchi Kabuki . E continuare con i best seller del momento, primi tra tutti Piccioni e Whakaari . Insomma, lo Stand C42 del Padiglione 20 verrà sicuramente preso d’assalto, sarà l’occasione perfetta per vivere nuove e fantastiche avventure, prendere parte a sfide emozionanti e lasciarsi entusiasmare dalle nuove proposte.

Le novità 2025 targate Tambù Games , infatti, promettono sfide strategiche , adrenalina e tantissimo divertimento . A partire dal nuovissimo Operazione : Mata Hari , che trasporterà i partecipanti in un mondo di spionaggio e segreti, dove i giocatori assumono il ruolo di spie astute e senza scrupoli. I giocatori vestiranno i panni di spie spregiudicate, pronte a tutto pur di raccogliere prove incriminanti, recuperare oggetti e ottenere l’equipaggiamento necessario per completare la missione segreta. mantenere la propria copertura sarà fondamentale, restando nell’ombra fino al termine dell’operazione. Solo chi saprà muoversi con astuzia e anticipare le mosse degli avversari potrà guadagnarsi il titolo di Maestro dell’Inganno.

Per chi ama il caos colorato, invece, Pop! è la scelta da fare: un card game nel quale è necessario organizzare al meglio i colori per evitare esplosioni a catena ed evitare che la festa si trasformi in un totale disastro. Un’altra nuova proposta è Tokyo Highway:Rainbow City, che metterà senz’altro alla prova l’ingegno di chi ama la costruzione e la pianificazione urbana . I giocatori dovranno costruire strade e posizionarvi sopra delle automobili, cercando di incrociare quelle degli avversari. Con il procedere della partita, il paesaggio urbano prenderà forma sul tavolo, diventando sempre più complesso e visivamente affascinante. Non mancheranno esperienze di gioco dal fascino asiatico come Kabuki Tricks , perfetto per gli appassionati di giochi di prese . Grazie a partite rapide e alla possibilità di disputare più round in poco tempo, si adatta perfettamente alle serate in compagnia, sia con amici che in famiglia. Gli sfidanti assumono il ruolo di direttori di scena, impegnandosi a mettere in scena performance indimenticabili. La qualità di ogni esibizione dipende dal numero di carte conquistate, trasformando ogni turno in una nuova sfida avvincente.



Non possono mancare i best seller che hanno fatto la fortuna di Tambù Games , a cominciare dal più ironico di tutti, Piccioni : qui l’obiettivo è proteggere casa propria dall’invasione di dispettosi volatili pronti a tutto. Segue il competitivo Whakaari : i giocatori devono sopravvivere all’eruzione di un vulcano saltando di piattaforma in piattaforma, evitando di finire nella lava. Un gioco da tavolo davvero frenetico, che richiede astuzia per tendere tranelli agli avversari e farli cadere nel vulcano, oltre alle abilità tattiche per sopravvivere all’eruzione…chi raggiunge il traguardo per primo vince!

Le sorprese non finiscono qui! Gli amanti del gioco in tutte le sue forme venerdì 4 e sabato 5 aprile avranno l’opportunità di provare – direttamente in fiera – Soulkin , il videogioco targato Tambù Games che venerdì 4 aprile dalle h 16:00 debutterà in ben sei lingue sulla nota piattaforma di gioco Steam . Un monster collector roguelite tattico da non perdere, in cui l’eroina Nadia viene chiamata a salvare Ankiril : nel corso dell’avventura occorre collezionare Soulkin unici , affrontare battaglie a turni su una griglia esagonale e sconfiggere potenti avversari per sbloccare vari contenuti e avanzare nella storia. Un viaggio coinvolgente tra strategie profonde, creature straordinarie e sfide sempre nuove!



Oltre alle imperdibili novità, nel pomeriggio di sabato 5 aprile lo stand ospiterà due eventi imperdibili e aperti a tutti. Alle h 15:00 il Prof. Marelli , autore di Adventure Squad , racconterà ai fan i retroscena e le curiosità legate allo sviluppo del GDR più famoso al mondo , in modalità Masterless . A seguire, dalle h 17:30 , si terrà il raduno di Sotterranei e Dragoni , un’opportunità perfetta per incontrare altri appassionati provenienti da tutto lo Stivale e immergersi nelle avventure di un affascinante universo fantasy.

Ed è così che Tambù Games continua a distinguersi per il suo impegno nella creazione di giochi che uniscono meccaniche innovative e tematiche appassionanti, offrendo esperienze uniche e coinvolgenti per ogni tipo di giocatore. Non resta che scoprire tutte le novità di Tambù Games a Play-Festival del Gioco , dal 4 al 6 aprile all’interno dello Stand C42 del Padiglione 20 .