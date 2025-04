Terremoto Myanmar, l’esercito spara contro un convoglio di aiuti umanitari

Spread the love

Spari contro un convoglio che portava aiuti nelle zone colpite dal terremoto in Myanmar. Ad aprire il fuoco è stato l’esercito, scrive la Bbc citando l’Esercito di liberazione nazionale Tàang, un gruppo ribelle armato, secondo cui le truppe militari hanno sparato contro un convoglio di nove veicoli utilizzando mitragliatrici pesanti mentre attraversava la cittadina di Naung Cho, nello stato settentrionale di Shan, diretto a Mandalay. Il gruppo ribelle ha affermato che il convoglio aveva informato la giunta del suo percorso ma l’esercito l’esercito ha affermato di non essere stato informato che il convoglio sarebbe passato, e che ha aperto il fuoco perché non si è fermato. Nessuno è rimasto ferito, sostiene la giunta, aggiungendo che sta indagando sull’incidente.

