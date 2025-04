Spread the love

Incendio in un’abitazione di San Bartolomeo al Mare. Secondo quanto ricostruito le fiamme sarebbero scaturite intorno alle 22,30 da una caldaia della casa abitata da due persone. Sul posto immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco di Imperia che hanno provveduto a spegnere il rogo prima che questo si espandesse in altre stanze dell’abitazione. Nessun problema per i due residenti che sono usciti autonomamente dall’abitazione. Sul posto anche il personale sanitario che ha verificato la condizione dei due che non hanno comunque avuto necessità di essere trasferiti al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno avviato la bonifica e le valutazioni per stabilire l’agibilità o meno della casa.

Caldaia prende fuoco, incendio in una casa di San Bartolomeo al Mare