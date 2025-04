Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DL FUOCO DI COMO

Si segnalano due interventi di soccorso tecnico urgente nel turno notturno rispettivamente a Cadorago SP 26 alle 21.50 per incidente stradale, una sola vettura coinvolta. Un ferito incastrato soccorso e successivamente trasportato in codice giallo al Sant’Anna.

A mezzanotte in via Tentorio a Como i vigili del fuoco sono intervenuti per lo spegnimento dell’incendio che ha interessato un veicolo in transito. Non si segnalano persone coinvolte

Ore 16.15 intervento di soccorso tecnico urgente per principio di incendio in abitazione, Como, piazza San Rocco.

In posto due squadre VVF con ambulanza e automedica 118 e Polizia di stato. Ricoverate due persone (madre 36anni, figlio 2 mesi) per accertamenti