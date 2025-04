Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI EL FUOCO DELLE MARCHE

PESARO – SOCCORSO A PERSONA NELLA GROTTA DEI CINQUE LAGHI

I vigili del fuoco stanno intervenendo per soccorrere una persona colta da malore all’interno della grotta dei cinque laghi. Sul posto sta operando la squadra VVF di Cagli con il personale del 118 e il soccorso alpino. Sono attualmente in corso le operazioni per stabilizzare la persona e si sta provvedendo a disostruire l’ingresso della grotta per consentire il passaggio della barella speleo.

Dal Comando di Pesaro Urbino

MONTEPRANDONE (AP) – INCIDENTE STRADALE

Poco prima della 18,30 di ieri i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sulla strada provinciale 71 per lo scontro tra due autovetture. Una finiva fuori strada ed il conducente veniva estratto dall’abitacolo e consegnato ai sanitari che decidevano di allertare l’eliambulanza per il suo trasferimento in ospedale. Preso in cura dagli operatori del 118 anche il passeggero dell’altra macchina. Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Dal Comando di Ascoli Piceno