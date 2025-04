VIDEO – Giuramento degli allievi Vigili del Fuoco del 99° corso – presente lo stendardo e il nastro tricolore

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Ieri si è conclusa una giornata storica per i Vigili del Fuoco. Gli Allievi V.P del 99′ corso hanno giurato fedelta’ allo Stato Italano. Per la prima volta la cerimonia non si e’ svolta come consuetudine alle S C.A, ma bensi’ nell’accogliente citta’ dell’Aquila.

La scelta e’ motivata per due ragioni: L’Aquila fu fondata da 99 castelli nel Xlll secolo,l’altra si e’ voluto rendere omaggio al Corpo Nazionale per le operazioni di soccorso in occasione del sisma del 2009.Con orgoglio sottolineo la nostra presenza con lo Stendardo Nazionale e non di meno la partecipazione del Nastro Tricolore. Tengo ha precisare che per motivi di ricettivita’ non si e’ potuto partecipare in maniera cospigua. La nostra presenza e’ stata particolarmente sentita e gradita.Un grazie alle organizzazioni ed ai Colleghi intervenuti.

Il Presidente Roberto Sabella.

Purtroppo le vecchie glorie che hanno fatto la storia del Vigili del Fuoco non erano presenti e non per loro volontà.

Il 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di 5.8 gradi localizzata a pochi chilometri da L‘Aquila, sconvolge l‘Abruzzo. Immediata fu la reazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che dispose la mobilitazione dai comandi di tutta Italia, di strutture operative che in poche ore raggiunsero i centri colpiti.

Grande fu la loro dedizione . La spossatezza non li fermò; dedicarono tutto se stessi nell’aiuto delle popolazioni colpite. Stanchi, sfiancati sentirono sulle loro spalle la possibilità di salvare vite umane anche a costo della loro, eppure molti di loro, personali testimoni ed operatori di quel terribile momento, non erano presenti.

Lia Albonico

—————————

Piccolo appunto storico

Sembrerebbe che la città sia stata fondata da 99 castelli dei dintorni che parteciparono alla fondazione della città. Ogni villaggio contribuì alla costruzione della città, e la fontana, con le sue 99 cannelle rappresenterebbe simbolicamente ciascuno di questi villaggi. Il numero 99 è fortemente simbolico per L’Aquila. Oltre a rappresentare i 99 villaggi fondatori, è un numero che ricorre spesso nella cultura e nella storia della città tanto è vero che ci sarebbero anche 99 piazze, 99 chiese e 99 fontane. La fontana delle 99 cannelle ha una forma trapezoidale ed è costruita in pietra bianca e rosa, tipica della regione. È composta da tre pareti decorate con mascheroni da cui fuoriesce l’acqua. Ogni mascherone è diverso dall’altro, rendendo la struttura unica e particolare.