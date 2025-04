VIDEO – L’attacco al convoglio umanitario che si era precipitato a soccorrere alcune vittime di un precedente attacco israeliano è stato deliberato, smascherando le bugie dell’Israel Defence Forces (IDF)

Spread the love

Un nuovo video disvela come l’attacco al convoglio umanitario che si era precipitato a soccorrere alcune vittime di un precedente attacco israeliano sia stato deliberato, smascherando le bugie dell’Israel Defence Forces (IDF) che avevano parlato di un incidente. Il filmato è stato rinvenuto per caso sul cellulare di uno dei paramedici trovato insieme agli altri 14 operatori umanitari uccisi nell’occasione e sotterrati poi in una fossa comune verso la fine di marzo.

Lo ha pubblicato il New York Times e lo ha rilanciato persino il Jerusalem Post, ricordando che quando gli organismi internazionali avevano denunciato l’eccidio, un portavoce dell’esercito israeliano, il tenente colonnello Nadav Shoshani, aveva dichiarato al NYT che l’IDF aveva attaccato diversi veicoli che “‘avanzavano in modo sospetto’ senza fari o segnali di emergenza verso le truppe israeliane, spingendole a sparare’”.

France 24 ricorda come l’IDF aveva comunicato che l’IDF aveva comunicato che nell’attacco era stato “eliminato un miliziano di Hamas, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, insieme ad altri otto terroristi di Hamas e della Jihad islamica“.

Potremmo limitarci alla cronaca nera, perché di questo si tratta, con tanto di tentativo di occultamento dei cadaveri, sepolti in una fossa comune perché se ne perdessero le tracce a differenza dei cadaveri delle tante vittime di questo conflitto, i cui corpi restano insepolti finendo per diventare cibo per cani randagi (The Economic Times).

