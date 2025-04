A fuoco capannone a Borgo Arpinova: distrutti 7 mezzi agricoli

Spread the love

Arpinova – Brucia capannone in località Arpinova, distrutti 7 mezzi agricoli. È successo nel corso della notte, nella borgata rurale di Foggia: intorno alle 3, un incendio è divampato all’interno del capannone utilizzato come ricovero mezzi; le fiamme si sono propagate in brevissimo tempo, interessando 7 trattatori custoditi all’interno, e distruggendo la struttura.

Sul posto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia (giunti dai distaccamenti di San Giovanni Rotondo e Manfredonia), che hanno operato per diverse ore con il supporto di un’autobotte per spegnere le fiamme, bonificare e mettere in sicurezza l’area. L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri, che dovranno accertare la natura del rogo; al vaglio dei militari la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona.

https://www.foggiatoday.it/cronaca/foggia-incendio-capannone-trattori-arpinova.html