Esplodono bombole di propano durante l’incendio di un campo di senzatetto a Londra

I vigili del fuoco chiamati a intervenire per spegnere un incendio nel campo per senzatetto di Watson Street Park intorno alle 22:00 (ora orientale) di domenica hanno dovuto fronteggiare l’esplosione di bombole di propano e un incendio di difficile accesso.

In precedenza si pensava che l’incendio fosse stato appiccato intenzionalmente, ma ora la polizia afferma che la persona arrestata sulla scena è stata accusata di non aver rispettato le condizioni della cauzione, non di incendio doloso.

L’incendio era stato ritenuto sospetto.”A causa dei lavori stradali e della posizione in cui si trovava, l’accesso è stato un po’ difficoltoso. Abbiamo dovuto arrivare da una direzione diversa lungo una pista ciclabile per poter raggiungere l’incendio e abbiamo dovuto portare l’acqua.”

“Al culmine dell’incendio, avevamo diverse bombole di propano che esplodevano, quindi avevamo un pericolo abbastanza significativo sul posto da gestire”, ha aggiunto Mosburger. “Può sicuramente essere una situazione spaventosa per i nostri vigili del fuoco, ma siamo una delle professioni più qualificate quando si tratta di un approccio multirischio”.Non si hanno informazioni su quante persone vivessero nel campo al momento dell’incendio.

