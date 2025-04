VIDEO – Esplosione in un appartamento al primo piano di una palazzina comunale.

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI EL FUOCO DELLA LOBARDIA

Asola – 07/04/2025 – Questa mattina, alle ore 6:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Mantova sono intervenuti in seguito a uno scoppio verificatosi in un appartamento sito in via Lazio, al civico 40, nel comune di Asola.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas metano e ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina comunale. A seguito dello scoppio, è divampato un incendio che è stato prontamente contenuto e domato dalle squadre di Vigili del Fuoco intervenute.

L’occupante dell’appartamento è stato soccorso e trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’Ospedale Niguarda per le cure necessarie.

In via precauzionale, tutti gli altri condomini sono stati evacuati dalla palazzina mentre sono in corso le verifiche sull’edificio per accertare la stabilità e la sicurezza della struttura.

Sul posto erano presenti l’Autopompa di Castiglione delle Stiviere, il funzionario di guardia e il capo turno dei Vigili del Fuoco, nonché i Carabinieri di Asola per il supporto e le indagini preliminari.

Le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche sullo stato dell’edificio sono tuttora in corso.