Spread the love

Sabato 5 aprile 2025 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia hanno accolto circa 25 bambini sordi. I piccoli, accompagnati dai ragazzi del Comitato Segnilandia dell’Ens di Brescia, hanno potuto così vivere una giornata piacevole e divertente toccando da vicino cosa significhi operare come Vigile del Fuoco. Un ruolo che, peraltro, appassiona molto i bambini.

Insieme al personale operativo ed agli ex colleghi in quiescenza hanno, per un pomeriggio, provato la vita del vigile del fuoco.

Alla fine dell’evento i piccoli vigili sono stati premiati con un gadget.

https://primabrescia.it/cronaca/i-vigili-del-fuoco-di-brescia-accolgono-i-bambini-sordi-per-una-visita-al-comando