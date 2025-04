Identificata la donna trovata senza vita ad Alzano: è una 44enne di origini marocchineBergamo

Spread the love

La macabra scoperta risale alla mattinata di domenica, quando un passante ha notato il corpo nei pressi del viadotto della provinciale 35, al confine tra Alzano e Ranica. La vittima giaceva parzialmente coperta dalla polvere dei sassi fluviali, indossando solo biancheria intima nera e una canottiera bianca arrotolata sotto il seno. L’aspetto aveva inizialmente fatto pensare a una donna più giovane, tra i 30 e i 35 anni, ma l’identità è stata accertata solo nelle ultime ore.

L’autopsia, inizialmente prevista per mercoledì, è stata anticipata a oggi, lunedì 7 aprile, alle 15.30 presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La decisione è stata presa per effettuare il prima possibile accertamenti sul corpo che potrebbero rivelarsi decisivi per orientare le indagini. La pm Giulia Angeleri ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, l’ipotesi più grave, proprio per non escludere alcuna strada investigativa. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Bergamo e vedono impegnati i carabinieri del nucleo investigativo e dell’Aliquota operativa, con il supporto di un team da Milano.

Al momento del ritrovamento, la donna non aveva con sé documenti né effetti personali come cellulare o portafogli. Il cadavere era asciutto: non sarebbe quindi entrato in contatto con l’acqua del fiume, in quel punto molto bassa. Il corpo, rinvenuto in posizione supina, secondo quanto emerso dai primi rilievi mostrava lividi ed escoriazioni, ma nessuna ferita d’arma da taglio o da fuoco.

