Incendio in un ricovero di attrezzi

VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 11, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra supportata dall’autobotte, per l’incendio di una piccola struttura in legno adibita a legnaia e ricovero attrezzi nel giardino di un’abitazione in località Marsure nel comune di Aviano (PN).

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato la piccola costruzione già completamente avvolta dalle fiamme che stavano intaccando alcuni alberi posti nelle immediate vicinanze, hanno quindi spento l’incendio evitandone la propagazione agli alberi e alla vegetazione circostante.

Successivamente i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’area. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.