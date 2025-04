Ricerca di una persona dispersa sulle Alpi Marittime – individuato e salvato

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DL FUOCO LOMBARDIA

7 aprile 2025 – Peveragno (CN) -Dalla serata di ieri i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una complessa operazione di ricerca per rintracciare una persona dispersa sulle Alpi Marittime. Un uomo con disabilità, classe 1958, rimasto in panne con la propria autovettura in una zona boschiva di difficile accesso, chiamati i soccorsi, non è riuscito a fornire indicazioni precise sulla propria posizione.

Immediatamente sono state inviate squadre di soccorso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, ma l’area da perlustrare risultava molto vasta. Per agevolare le operazioni di ricerca, è stato attivato il servizio IMSI CATCHER della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia che ha elaborato i dati della rete telefonica individuando una zona più circoscritta.



Contestualmente è stata attivata una squadra di terra della Lombardia, dotata di tecnologia avanzata per rintracciare telefoni cellulari. Alle prime luci dell’alba sono entrati in azione anche i reparti volo dei Vigili del Fuoco del Piemonte con il “Drago 51 e di Malpensa con il “Drago 166” (anch’esso equipaggiato con la tecnologia per rintracciare i telefoni).

Grazie al coordinamento tra il Reparto Volo e la squadra di terra, che ha agganciato il telefono, è stato possibile circoscrivere ulteriormente la zona di ricerca e, successivamente, il “Drago 166” ha individuato la persona dispersa.



Un elisoccorritore è stato quindi verricellato sul luogo per prestare assistenza immediata all’uomo, mentre i Vigili del Fuoco del nucleo SAF del Comando di Cuneo hanno provveduto al recupero dell’uomo e della sua autovettura. L’uomo è stato trasportato in una zona sicura e affidato alle cure del personale sanitario.

Le operazioni si sono concluse con esito positivo grazie alla sinergia tra le squadre di soccorso, i reparti volo e le tecnologie avanzate utilizzate, che hanno permesso di garantire il tempestivo ritrovamento e il soccorso della persona dispersa.