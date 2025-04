VIDEO – Devastante incendio nella notte in un cantiere nautico a Olbia: distrutto yacht di 20 metri

Spread the love

Devastante incendio in un cantiere nautico a Olbia nella notte tra il 4e il 5 aprile. Intorno alle 2:15 la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta d’intervento per un rogo in località Rudalza/Porto Rotondo. L’incendio sviluppatosi all’interno ed all’esterno di un noto cantiere nautico ha visto operare due squadre di Olbia, una da Arzachena ed un mezzo aeroportuale per i rifornimenti idrici.

Ingenti i danni: uno yacht di circa 20 metri, diversi gommoni di piccole e medie dimensioni, un camion gru e un furgone sono andati completamente distrutti. La struttura del capannone è totalmente inagibile e collassata per il calore. Sul posto a coordinare le varie squadre il funzionario di guardia in stretto contatto con il comandante provinciale ingegner Antonio Giordano. Non si esclude un mal funzionamento dell’impianto elettrico.

https://www.sassarinotizie.com/2025/04/07/olbia-incendio-cantiere-nautico-rudalza-porto-rotondo-vigili-del-fuoco-sassari/