Concluso il Corso Regionale N.B.C.R. di Secondo Livello

VIGILI DEL FUOCO

Si è recentemente concluso un corso di formazione regionale N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) di secondo livello, che ha coinvolto i Comandi dei Vigili del Fuoco di Como, Milano, Cremona, Mantova, Brescia e Varese. Un totale di 21 discenti ha preso parte a questa importante attività formativa che rafforza le competenze specializzate delle unità che operano in scenari con presenza do sostanze pericolose.

La Direzione dei Vigili del Fuoco della Lombardia promuove un impegno costante nella formazione del personale per una omogenea preparazione dei soccorritori nell’affrontare situazioni di emergenza in maniera altamente qualificata e professionale.

I partecipanti al corso, che hanno brillantemente superato gli esami finali, entreranno a far parte dei nuclei specializzati sul territorio e del nucleo avanzato regionale. La formazione rappresenta un elemento chiave per garantire la sicurezza e la preparazione delle squadre di emergenza, soprattutto in scenari complessi come quelli nel settore N.B.C.R..