Crollo di un solaio di un’abitazione. Rimasti coinvolti tre operai: due in salvo autonomamente -il terzo liberato dai Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PESARO (PU) – Intorno alle ore 11:00 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giordano Bruno a seguito del crollo di un solaio all’interno di un’abitazione in fase di ristrutturazione. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre operai: due di loro sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, mentre il terzo è rimasto intrappolato sotto le macerie.

La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro, ha provveduto a liberare l’operaio rimasto sotto il crollo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto presenti anche i carabinieri e il personale dell’AST di Pesaro.

Comando Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino