Enpa al seminario di Taranto dei Vigili del Fuoco. Soccorrere e salvare gli animali è un dovere

I Vigili del Fuoco si trovano sempre più spesso a operare in situazioni e contesti in cui è necessario soccorrere animali, domestici e selvatici. Uno degli ultimi casi domenica a Civitavecchia, dove i Vigili hanno salvato un cane caduto tra gli scogli frangiflutti del porticciolo Riva di Traiano.

Successo a Taranto per il seminario interno sperimentale di due giorni organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco con l’obiettivo di perfezionare la conoscenza degli animali da parte del personale operativo dei Vigili. “Interventi di soccorso e/o salvataggio di animali”, il tema del seminario, cui ha partecipato anche l’Enpa con l’avvocato Claudia Ricci, responsabile dell’Ufficio Legale, in qualità di relatore.

La tutela degli animali, infatti, ha assunto negli ultimi anni una rilevanza significativa, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova sempre più coinvolto in operazioni di soccorso rivolte a esseri viventi non umani, spesso in situazioni critiche.

Durante l’incontro è stato tracciato un quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato, utile per comprendere il fondamento legale degli interventi di soccorso animale. È stato inoltre posto l’accento sull’importanza del soccorso tecnico urgente, che include anche gli animali come parte integrante del contesto ambientale e domestico da proteggere.

I Vigili del Fuoco sono frequentemente chiamati ad agire in scenari complessi: incendi, alluvioni, incidenti stradali, animali caduti in pozzi, bloccati in situazioni di pericolo e in ambienti impervi, fino a casi di maltrattamento. Questi interventi rappresentano non solo atti di civiltà e umanità, ma anche azioni giuridicamente rilevanti che richiedono competenza, tempestività e coordinamento.

Il seminario di Taranto ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto e aggiornamento, valorizzando l’impegno dei Vigili del Fuoco in un ambito che coniuga efficacia operativa, sensibilità civile e visione etica del servizio pubblico.