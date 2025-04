Incidente auto-camion, paura sulla statale: una persona incastrata tra le lamiere

Spread the love

Allarme attorno alle 08e40 di oggi, 8 aprile, dopo che per cause in fase di accertamento un’auto e un camion si sono scontrati lateralmente.

L’incidente è avvenuto sulla strada statale del Brennero nei pressi della zona artigianale nord di Ora, in Alto Adige. Il conducente della macchina è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario intervenire con le pinze idrauliche per estrarlo dal mezzo.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e, dopo aver salvato la persona nell’auto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente.

La persona ferita è stata dapprima assistita dal personale di soccorso presente e successivamente trasportata all’ospedale per accertamenti e le cure del caso.

