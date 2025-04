Paracadutista impigliato nel tetto dello stadio ondeggia nel vuoto: portava il pallone, paura in campo

Spread the love

Momenti di panico in occasione dell’European Rugby Champions Cup, poco prima dell’inizio della sfida tra il Tolosa e il Sale. Un paracadutista che avrebbe dovuto consegnare la palla ovale del match, è rimasto impigliato sul tetto dello stadio ed è rimasto sospeso a più di 20 metri d’altezza per mezz’ora. Solo il decisivo intervento dei vigili del fuoco ha salvato l’uomo, tra gli applausi del pubblico che ha reagito cantato l’inno nazionale.

Tutto rientrava in una procedura studiata per regalare un avvio di match spettacolare. Tre paracadutisti sarebbero dovuti atterrare sul campo dando così il la alla sfida tra il Tolosa e il Sale. Il terzo di questi, il capitano Yannick Trouillet, che arrivava dall’angolo nord-est dello stadio però, ha dovuto fare i conti con un imprevisto probabilmente legato al forte vento. Il militare che avrebbe dovuto consegnare il pallone ai giocatori, è finito per rimanere appeso nel vuoto dopo che il suo paracadute si è incastrato in una delle coperture dello stadio.

