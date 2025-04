VIDEO – Punta la pistola contro due pompieri che cercavano di evacuarlo da un condominio in fiamme a Hudson, nel New Hampshire.

Spread the love

Un uomo deve rispondere di molteplici accuse dopo che la polizia afferma che domenica sera ha puntato la pistola contro due pompieri che cercavano di evacuarlo da un condominio in fiamme a Hudson, nel New Hampshire. L’incendio è stato segnalato intorno alle 22:20 presso l’Hudson Garden Apartments in Charles Street.

Mentre rispondevano all’attivazione di un allarme antincendio, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata al 911 che segnalava un incendio nell’edificio. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato un condominio in stile giardino con fumo denso e fuoco proveniente da più finestre.

Gli allarmi antincendio stavano suonando e i residenti stavano evacuando l’edificio. I pompieri hanno detto di aver incontrato un incendio ben sviluppato che si estendeva all’appartamento di sopra e alla soffitta. Un residente è rimasto intrappolato ed è stato necessario tirarlo fuori da una finestra utilizzando una scala a pioli.

Mentre i pompieri cercavano di evacuare i residenti, si sono trovati di fronte a un uomo che si rifiutava di andarsene; l’uomo ha tirato fuori una pistola dalla cintura, gliela ha puntata contro e ha detto che non se ne sarebbe andato.

I pompieri si sono ritirati a distanza di sicurezza e la polizia è stata chiamata. Hanno trovato l’uomo che camminava fuori dall’edificio e lo hanno arrestato senza ulteriori incidenti.

L’uomo, identificato dalla polizia come Daniel Herbert, 30 anni, di Hudson, è accusato di due capi d’imputazione per minaccia criminale con arma mortale e due capi d’imputazione per ostacolo all’amministrazione governativa.

Le autorità hanno dichiarato che 22 residenti sono stati sfollati a causa dell’incendio e sono assistiti dalla Croce Rossa Americana. Le squadre dei vigili del fuoco hanno in programma di tornare sulla scena lunedì mattina per verificare i danni.

https://www.nbcboston.com/news/local/firefighters-rescue-resident-of-burning-apartment-building-from-window/3678131