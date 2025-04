Vigili del fuoco e poliziotti del New Jersey feriti in un incendio mortale in un centro per anziani – due morti

Spread the love

NORTH BERGEN, NJ — due persone sono morte in un incendio scoppiato in un centro per anziani a North Bergen, nel New Jersey, hanno riferito le autorità.

Le vittime sono state identificate solo come un uomo di 88 anni e una donna di 77 anni che gli investigatori ritengono siano imparentati, ha riferito WABC. Un altro residente, che non è stato identificato, è stato ricoverato in ospedale.

Due poliziotti intervenuti sulla scena sono stati ricoverati in ospedale per inalazione di fumo , secondo WNBC. Anche due pompieri hanno riportato ferite lievi..

I vigili del fuoco hanno circoscritto lincendio al 10° piano dell’edificio ma gli ospiti di altre 24 unità sono stati sfollati. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma non si sospetta un atto criminale , ha riferito WNYW.