Fiamme nella notte, brucia il tetto di quattro case: due famiglie evacuate

Spread the love

Momenti di paura nella serata di ieri, martedì 8 aprile, in via Monte Grappa a Rodengo Saiano. Un incendio è divampato sul tetto di quattro abitazioni, tutte di proprietà del Comune. Fortunatamente, i componenti delle quattro famiglie coinvolte sono riusciti a lasciare le loro case prima dell’arrivo dei soccorsi: non si registrano feriti né intossicati.

Il rogo è scoppiato intorno alle 22. Scattato l’allarme, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha mobilitato diverse squadre che sono riuscite a domare le fiamme e a contenere i danni.