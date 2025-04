Incendio in un appartamento a Testaccio, evacuato palazzo: 12 intossicati, salvato bambino di un anno

Spread the love

Un incendio è scoppiato questa sera in una palazzina a Testaccio, al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, un appartamento al quarto piano di un edificio in via Giovanni Branca ha preso fuoco, con le fiamme che si sono diffuse anche ai piani superiori. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Evacuati tutti i residenti della palazzina, tra cui anche un bambino di un anno e mezzo. Sarebbero dodici le persone intossicate portate in ospedale, sette al Policlinico Umberto I, tre al San Camillo e due al Santo Spirito. Tra gli intossicati, ci sarebbero anche diversi appartenenti alle forze dell’ordine. Non avrebbero fortunatamente riportato gravi conseguenze.

“Voglio esprimere un profondo ringraziamento al coraggio degli agenti della polizia di stato, dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno salvato vite. C’è stato un intervento tempestivo che ha salvato delle vite, altrimenti poteva essere una tragedia – ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, giunto sul posto non appena saputo dell’incendio – Alcuni agenti di polizia hanno respirato del fumo, si sono intossicati e ora sono all’Umberto I. Sono entrati senza dispositivi di protezione e hanno salvato la vita ad alcune persone tra cui un bambino. Anche i vigili del fuoco sono stati straordinari. C’è anche un agente di polizia locale che stanno portando all’Umberto I”.

Dalle prime informazioni, sembra che l’incendio sia scoppiato a causa di un banale incidente domestico. Le fiamme sembra siano partite da una friggitrice ad aria, e si sono poi diffuse in tutto l’appartamento, distruggendolo completamente e diffondendosi poi alle altre abitazioni del palazzo. Indagini sono in corso da parte degli investigatori per ricostruire con precisione quello che è successo.

