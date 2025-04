Incendio in una cantina a Pomigliano: 16 gli appartamenti evacuati

Spread the love

RAINEWS.IT – 16 appartamenti evacuati per un totale di trenta persone allontanate dalla loro abitazione a causa di un incendio divampato in una palazzina di via Walter Tobagi a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Nessun ferito grave, fortunatamente solo soccorsi per lievi intossicazioni da fumo per una decina di residenti che, appena sono state domate le fiamme, sono potuti tutti tornare nelle proprie case.

Indagini in corso di rito per chiarire origine delle fiamme.