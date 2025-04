VIDEO – Rogo nell’azienda chimica a Caivano – Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco

Spread the love

Un incendio è divampato nell’area industriale di Pascarola, a Caivano (Napoli), più precisamente all’interno di una fabbrica di solventi. Una colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri. Sul posto, per domare il rogo, sono al lavoro i vigili del fuoco.

Nell’azienda sembra esserci nessuno e i circa 70 dipendenti sono riusciti a fuggire. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno spegnendo l’incendio. L’operazione é molto difficile per la presenza all’interno dello stabilimento sette Sylos di solvente, materiale estremamente infiammabile.

Il Comune: “Chiudete porte e finestre”

In merito all’incendio scoppiato nell’area industriale di Pascarola, la Commissione straordinaria del Comune di Caivano (Napoli) invita la cittadinanza a chiudere porte e finestre, a non raccogliere i prodotti dell’orto e ad uscire solo se strettamente necessario, adottando le precauzioni del caso. L’incendio è divampato nel pomeriggio in un capannone della zona Asi di Caivano. Sono in corso valutazioni sui provvedimenti da adottare.