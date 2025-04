Dazi reciproci al 10% e tariffe su auto, acciaio e alluminio: cosa resta dopo la tregua. La Ue si prepara al negoziato

Spread the love

Non è finita qui. Perché al momento la tregua sui dazi reciproci decisa da Donald Trump mercoledì è temporanea (90 giorni) e parziale. Tralasciando la disfida con Pechino, sulle cui merci esportate in Usa graverà una tassa del 125%, resta infatti in vigore un dazio “base” generalizzato del 10%: quello che la maggior parte degli analisti si attendeva fosse annunciato il 2 aprile quando invece la Casa Bianca ha alzato il tiro portando il livello tariffario ai massimi nella storia. In più Washington non ha cancellato le tariffe del 25% su auto e componentistica e quelle su acciaio e alluminio, che spaventano la Ue e avevano indotto Bruxelles ad adottare ritorsioni – ora sospese – su una lunga lista di prodotti statunitensi. Questo insomma è solo il punto di partenza di negoziati con i grandi partner commerciali, a partire proprio dall’Unione europea che gli Usa accusano di imporre numerose barriere tariffarie, fiscali e regolamentari a danno del loro export.

