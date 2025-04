Esercitazione stabilimento GNL di Panigaglia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

L’esercitazione“full scale” che si è svolta ieri presso lo stabilimento di rigassificazione del gnl a Panigaglia ha simulato l’accadimento di uno degli incidenti denominati “top event” indicati nel Piano di Emergenza Esterna predisposto dalla Prefettura, in particolare il rilascio di GNL dalle pompe ad alta pressionecon conseguente formazione di getto incendiato (“jet fire”).

L’esercitazione si è svolta sulla base di un “documento di impianto”, approvato a seguito di riunionisvolte presso la Prefettura, il quale riporta le azioni che devono essere intraprese daparte di tutti i Soggetti partecipanti.La sequenza delle attività è stata:

allarme

dispiegamento del dispositivo di soccorso previsto;

interdizione dell’area interessata a terra e a mare;

allontanamento dall’area interessata di tutti i soggetti non coinvolti dalle operazioni di soccorso;

soccorso tecnico e sanitario;

assicurazione della continuità dei servizi essenziali per i cittadini del comune di porto venere;

ripristino dello stato di normalità e cessato allarme.

Gli Enti coinvolti, individuati dal PEE che sono intervenuti ieri al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) attivato dal Prefetto della Spezia Cantadori sono: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Spezia;Comando Militare Marittimo Nord;Regione Liguria;Comune e Corpo di Polizia Municipale di Porto Venere;Comune e Corpo di Polizia Municipale della Spezia;Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia;Questura della Spezia;Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri della Spezia;Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia;Capitaneria di Porto della Spezia;A.S.L. 5 Spezzino – Ospedale S. Andrea;Servizio Sanitario 118 presso la A.S.L. 5 “Spezzino”;A.R.P.A.L. – Sezione della Spezia;Provincia della Spezia – Servizio Viabilità;Polizia Stradale – Sezionedella Spezia;Autorità Portuale della Spezia;GNL Italia S.p.A. – Direzione Stabilimento GNL di Panigaglia. Inoltre, in collegamento con il CCS per tutta la durata dell’esercitazione protezione civile Regione Liguria per l’attivazione di IT ALERT.

Le attività specifiche effettuate dai Vigili del Fuoco, sono individuate nel “Piano operativo diintervento per emergenze a seguito di incidente all’interno dello stabilimento di Panigaglia nel Comune di Portovenere”. Nell’esercitazione sono state coinvolte forza da terra e da mare.

In particolare, il dispositivo di soccorso VVF impiegato ha coinvolto trentadue unità suddivise tra i funzionari di coordinamento e osservatori, due squadre operative complete, un equipaggio nautico con la barca RAFF06, il personale destinato all’NBCR, all’Unità di Crisi Locale (UCL), alla sala operativa (SO115), al Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura e, infine ai piloti SAPR.

L’esercitazione è iniziata con la richiesta di intervento alla centrale operativa del Comando da parte del NUE. Data la tipologia di incidente simulato è scattato il livello di allerta 3 “ALLARME- EMERGENZA” del Piano di Emergenza Esterno dello Stabilimento.

La SO115 ha immediatamente inviato sul posto l’Auto Pompa Serbatoio (APS) della sede centrale (Squadra A) e l’Unità di Crisi Locale e il furgone NBCR. Inoltre, ha attivato la squadra del “distaccamento di Sarzana” (Squadra B) ha raggiuntoil Molo Malaspina, dove si è imbarcata con la motobarca pompa RAFF 06, per raggiungere via mare lo Stabilimento.

Lo scenario causato dal top event ha richiesto di soccorrere un dipendente dello stabilimento rimasto bloccato nel “capannone compressori aria strumenti”, ubicato in prossimità del punto di rilascio del “jet fire”, procedendo ad avvicinarsi sopravvento al sito con l’APS e valutando lungo il percorso la presenza di atmosfera esplosiva e di calore da irraggiamento.

Ulteriori eventi sono stati lo spegnimento dell’incendio del jet fire e di un furgone nelle vicinanze.

Tutte le operazioni sono state condotte con il supporto delle unità NBCR chehanno assegnato i dpi necessari, tra cui le tute termoriflettenti, esplosimetri, termocamera e autoprotettori radio ATEX e contabilizzato durante gli interventi i consumi aria degli operatori sull’intervento (squadra A e B).

Un intenso lavoro di comunicazioni e redazione del logbook è stato effettuato dal personale UCL e da quello dislocato in SO115.

L’intervento si è chiuso dopo l’intervento di ARPAL che ha eseguito i controlli ambientali con un nucleo operativo intervenuto tempestivamente dalla base della Spezia.

Il dispositivo di soccorso VF è stato integrato dal nucleo regionale SAPR VVF che ha permesso, grazie al sorvolo dei droni, di seguire in streaming, con un secondo di ritardo, dal CCS tutte le operazioni svolte dai soggetti convolti dal piano.

Attualmente sono in corso gli approfondimenti coordinati dalla Prefettura per valutare la risposta operativa coordinata delle componenti previste dal PEE, e la conformità alle previsioni del piano.