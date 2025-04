Incendio che della copertura in legno di un edificio residenziale a due piani.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

SAN GIOVANNI LUPATOTO: Alle ore 13:00 di oggi giovedì 10 aprile, squadre del Comando di Verona sono intervenute in via Diaz, nel Comune di San Giovanni Lupatoto, per un incendio che ha interessato la copertura in legno di un edificio residenziale a due piani.

Non si segnalano persone coinvolte o ferite.

Sul posto è stata inviata una squadra di pompieri, con ulteriore supporto di autoscala ed autobotte, per un totale di 9 unità operative.

Le squadre, giunte in tempi rapidi, hanno attuato il contenimento del fronte di fiamma, evitando il propagarsi dell’incendio all’intero immobile. Per garantire la completa estinzione e il controllo di eventuali focolai residui, si è resa necessaria la sezionatura di parte della copertura.

I danni hanno interessato principalmente le travi di orditura e parte della copertura.

L’intervento si è concluso alle ore 15:30 circa, con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento.

————————————–

FUMANE – AUTO CON DUE PERSONE A BORDO FINISCE NELLA SCARPATA: DUE FERITI

9 Aprile alle ore 18,00 due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per il recupero di due persone precipitare con la loro vettura in una scarpata a Fumane, in provincia di Verona.

Utilizzando tecniche speleo alpine i soccorritori, arrivati dalla sede centrale di Verona e coadiuvati da operatori del soccorso alpino, sono riusciti ad estrarre gli occupanti lievemente feriti e a portarli al sicuro a bordo strada, dove sono stati affidati agli operatori del Suem118.

Le operazioni si sono concluse in poco meno di due ore