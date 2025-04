VIDEO – Cade dalla scala nell’incendio del mobilificio, vigile del fuoco elitrasportato a Roma

Spread the love

Hanno richiesto uno spiegamento di forze eccezionale le operazioni di spegnimento dell’imponente incendio che, a partire dalle prime ore del mattino, ha interessato il mobilificio Campani di via del Crocifisso, vicino Borgo Santa Maria, completamente distrutto dalle fiamme. A partire dalle ore 7:40 circa il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha impiegato trenta operatori dell’antincendio, ossia due squadre della centrale di Latina, più una squadra di Aprilia, con l’impiego di tre autobotti di Latina, una di Gaeta, una di Frosinone, una di Nemi del comando di Roma e una della Protezione Civile.

Nelle fasi concitate dei soccorsi un vigile del fuoco è rimasto ferito in maniera seria, cadendo da una scala proprio durante lo svolgimento del servizio. Sarebbe scivolato, rovinando al suolo: insieme ai soccorritori di un’ambulanza del pronto intervento sanitario già presenti sul posto proprio per gestire l’emergenza, sono intervenuti anche automedica ed elisoccorso per prestare le prime cure all’uomo e poi trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale San Camillo di Roma per gli accertamenti medici specialistici.

Durante le complesse operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio, sono entrati in azione i tecnici dei Vigili del fuoco specializzati nelle indagini, che stanno analizzando la scena insieme ai Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti innanzitutto con pattuglie della Sezione Radiomobile e con militari del Comando stazione di Borgo Podgora e Sezione Operativa. Gli investigatori stanno lavorando per risalire alle cause del rogo: un’operazione complessa, visto che le fiamme hanno distrutto completamente la struttura.

