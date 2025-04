VIDEO – Incendio nell’azienda di catering, scoppia una bombola di gpl

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 15:30 di mercoledì 9 aprile, i Vigili del fuoco sono stati impegnati in via Volta, nella zona industriale di Costabissara (VI), per un incendio divampato all’interno di un’azienda di catering.

Le squadre, giunte da Vicenza e Schio con due autopompe, due autobotti e un’autoscala per un totale di 14 operatori, hanno avviato le operazioni di spegnimento. L’intervento è risultato particolarmente pericoloso a causa della presenza, nella porzione del capannone di circa 450 mq, di diverse bombole di GPL in vetroresina. Durante le operazioni, una di queste è scoppiata, mentre altre sono rimaste danneggiate. Le fiamme hanno distrutto tutto il materiale depositato e l’arredo aziendale, mentre il denso fumo ha invaso anche le due aziende adiacenti che condividono la stessa struttura del capannone.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco, presenti sul posto con il funzionario di guardia e il capo servizio. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’azienda sono terminate alle 19:30.

