Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente a partire dalle 19 di ieri sera in comune di Valsolda via Statale 179 per sversamento di idrocarburi nel lago Ceresio, stimati in 1000 litri di gasolio e altre sostanze inquinanti.

In posto due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e fuoristrada attrezzato per la decontaminazione e il contenimento degli inquinanti da Como con ARPA, Sindaco di Valsolda e pompieri Civici di Lugano con imabarcazione attrezzata.

Alle ore 01.20 sono state sospese le operazioni di contenimento messe in atto dai VVF Como e dai Pompieri di Lugano.

Nella giornata di oggi interverrà una ditta specializzata con automezzi pesanti adibiti alla bonifica anche con l’assistenza dei pompieri di Lugano