Incendio devasta casa colonica a San Zenone degli Ezzelini: il pronto intervento dei vigili del fuoco evita il peggio

Un grave incendio ha colpito una casa colonica a San Zenone degli Ezzelini, frazione di Ca Rainati, nelle prime ore della mattinata di oggi venerdì 11 aprile. Intorno alle 5.30, le fiamme si sono propagate rapidamente nella struttura, coinvolgendo il primo piano e il tetto in legno di questa abitazione a due piani. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti con le squadre di Castelfranco Veneto e il supporto dei volontari di Asolo, hanno lavorato intensamente per circoscrivere l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero alle case vicine. L’autoscala di Treviso è stata utilizzata per facilitare l’intervento sulle zone più alte dell’edificio.

Nonostante il rapido intervento, i danni alla casa sono ingenti, con il crollo quasi totale del manto di copertura del tetto. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve del Grappa, mentre è in corso la messa in sicurezza dell’area.

