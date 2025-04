Incendio in una palazzina di quattro piani – quattro feriti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intorno alle 16 di oggi 11 aprile squadre di Vigili del fuoco sono intervenute in via Selinunte a Verona per contrastare le fiamme sviluppatesi all’interno di una palazzina di quattro piani.

Il rogo è scaturito al secondo piano ed il fumo ha subito invaso le scale ed i piani superiori, impedendo la fuga degli altri inquilini del condominio. I pompieri hanno raggiunto le persone intrappolate in casa, le hanno dotate di uno speciale respiratore e le hanno tratte in salvo all’aperto.

Quattro in tutto i feriti, fra cui una persona con difficoltà motorie, che sono stati affidati al Suem118 per le prime cure e successivamente condotte presso gli ospedali di Verona per i controlli del caso.

Tre unità abitative risultano non fruibili e dieci persone verranno ospitate dal Comune presso altre strutture.

Proseguono tuttora le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.