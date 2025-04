Spread the love

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina su Via del Progresso, nel comune di Lamezia Terme, per un incidente stradale.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza e personale del soccorso stradale per la rimozione delle vetture.

https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2025/04/11/incidente-a-lamezia-terme-tre-feriti-sul-posto-vigili-del-fuoco-e-118/368584/