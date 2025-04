Tir a fuoco in galleria – riaperto al traffico il tratto interrotto dell’autostrada A12

Spread the love

Ieri, invece, la chiusura della A12 ha di fatto spezzato in due la regione, riversando sulla viabilità urbana del Tigullio tutti i veicoli.



È stato riaperto al traffico veicolare il tratto della A12 interrotto ieri tra Sestri Levante e Lavagna a causa di un incendio che aveva coinvolto un camion carico di carta all’interno di una galleria, tra Chiavari e Sestri Levante. La viabilità è stata ripristinata questa mattina poco prima delle 5, dopo una notte di lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici di Autostrade, questi ultimi impegnati per per ripristinare il manto stradale, gli impianti e la calotta del tunnel in cui si è verificato il rogo. Il traffico questa mattina scorre regolare.

L’incendio ha riguardato un mezzo pesante che trasportava carta, il mezzo viaggiava in direzione Genova quando l’autista ha notato fumo proveniente dal carico, è riuscito a fermarsi all’imbocco della galleria e mettersi in salvo. L’incendio è stato devastante e le attività di spegnimento, rese complesse dal continuo riattivarsi delle fiamme, seguite poi da quelle di bonifica e pulizia, hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e della Direzione di tronco di Genova.

