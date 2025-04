VIDEO – Gaza, 36 raid Idf contro donne e bambini per “evitare il ripopolamento della Striscia”; distrutto un altro impianto per l’acqua potabile

Spread the love

Dal 18 marzo al 9 aprile 2025 si sono verificati 224 attacchi israeliani contro edifici residenziali nella Striscia di Gaza. Come riporta l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, tra questi ci sono 36 raid dell’Idf che hanno visto donne e bambini come uniche vittime; l fatto era già stato riportato da alcune fonti locali, ma oggi l’Alto Commissariato ONU ha confermato le informazioni. Secondo alcune fonti del deep state, gli attacchi, condotti contro edifici residenziali e tende per sfollati e profughi interni, sarebbero stati condotti deliberatamente contro donne e bambini allo scopo di “evitare il ripopolamento della Striscia di Gaza“.

Le forze israeliane intanto hanno bombardato un altro impianto di desalinizzazione a Gaza, distruggendolo. I palestinesi possono fare affidamento su pochissimi impianti che forniscono acqua potabile e con la distruzione di quest’ultimo le risorse idriche disponibili sono quasi terminate. Come riportano alcuni testimoni, diversi palestinesi sono costretti a bere acqua non sicura o anche salata. “Abbiamo paura di morire di sete più che dei bombardamenti“, riferisce Karam Yousef Subh, uno sfollato palestinese. L’85% delle infrastrutture idriche nella Striscia risultano ad oggi distrutte o non funzionanti.

