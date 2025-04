VIDEO – L’ esercitazione dei Vigili del Fuoco nella Valle dei Templi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

La Valle dei Templi e il Giardino della Kolymbethra hanno fatto da sfondo all’esercitazione di soccorso organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, con il supporto della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia.

L’evento, organizzato il 5 aprile scorso, ha visto impegnati nuclei specialistici e dotazioni avanzate dei Vigili del Fuoco, in particolare i soccorritori con tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviale), il nucleo per la mappatura e gli ausili cartografici degli scenari di soccorso, i droni, le unità cinofile e l’elicottero, capace di soccorsi con il verricello.

Nel corso della mattinata, i Vigili del Fuoco hanno simulato un intervento di ricerca e salvataggio di due persone in difficoltà all’interno del parco archeologico. Uno dei due figuranti è stato localizzato in un’area impervia e scoscesa all’interno del Giardino della Kolymbethra ed è stato tratto in salvo con manovre a mezzo di funi, carrucole, rinvi e imbrachi; il secondo, invece, è stato avvistato in fondo ad una scarpata in prossimità del Tempio della Concordia, lungo il versante sud della collina. Il suo salvataggio è stato effettuato con impiego dell’elicottero e urilizzo di tecniche di discesa e risalita con verricello.

Queste attività non solo hanno consentito di testare le tecniche di soccorso in scenari limite ma hanno rappresentato anche un importante evento di promozione della cultura della sicurezza tra i cittadini nell’anno in cui Agrigento è Capitale Italiana della Cultura.