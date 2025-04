Spread the love

Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i due vigili del fuoco morti lo scorso anno a Nova Siri, sono stati ricordati nel corso di una cerimonia nella Scuola Allievi Ufficiali di Roma. La “Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo (Hero Fund)” ha consegnato alle mogli Maria Vittoria Azzilonna e Annalisa Bellarosa una medaglia in oro. La fondazione è un ente morale, con sede al ministero dell’Interno, impegnato nel mantenere viva la memoria di uomini e donne che hanno compiuto gesti di eroismo. Il riconoscimento è stato consegnato dalla sua vicepresidente, la prefetta Vanna Palumbo. Presenti anche il figlio di Nicola Lasalata, Giuseppe, e la mamma di Giuseppe Martino.

ra il pomeriggio del 17 luglio quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Matera intervennero per spegnere un incendio boschivo in contrada Cozzuolo, a Nova Siri. Tra loro anche Lasalata e Martino, in forze al distaccamento di Policoro. Travolti dal vento e dalle fiamme, caddero in un dirupo.

Lo scorso 4 dicembre, a Matera, in occasione dei festeggiamenti di santa Barbara, la protettrice dei vigili del fuoco, fu inaugurato un monumento ai caduti tra via De Robertis e via Timmari per ricordare Lasalata e Martino e anche un terzo vigile, il materano Giuseppe Giglio, morto sempre a Matera il 21 giugno 2001.

Nel video la lettura dell’encomio ai due vigili e l’applauso della platea presente alla cerimonia alla Scuola Allievi Ufficiali.

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/articoli/2025/04/a-roma-il-ricordo-dei-vigili-del-fuoco-nicola-lasalata-e-giuseppe-martino-e138e0cb-f2e6-4718-91f9-64d0442e7686.html