VIDEO – Casa in fiamme a Trasacco: paura in via Garibaldi, sul posto i vigili del fuoco

Trasacco. Momenti di paura a Trasacco per un incendio che è divampato all’interno di un’abitazione in via Garibaldi. Le fiamme, alte e ben visibili anche a distanza, hanno generato una densa colonna di fumo che ha allarmato l’intero quartiere.

Le cause del rogo, al momento, sono ancora sconosciute. I residenti della zona, spaventati dal rapido propagarsi delle fiamme e dal fumo intenso, hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco di Avezzano, impegnate in queste ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma la situazione resta in evoluzione.

Le forze dell’ordine sono presenti per coordinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini. Resta da chiarire l’origine dell’incendio.

