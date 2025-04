Spread the love

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, lunedì 14 aprile, per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 309 Romea al km 106, nel comune di Campagna Lupia, in provincia di Venezia.

Il sinistro ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante, entrambi finiti rovesciati fuori dalla carreggiata dopo lo scontro. L’autista del furgone è deceduto, l’altro è rimasto ferito.

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Piove di Sacco, Padova e Mira, sono giunte sul posto con l’autogrù per mettere in sicurezza i veicoli e liberare l’autista del furgone rimasto incastrato tra le lamiere. Purtroppo il medico ha solo potuto constatare la morte dell’autista.

Il conducente del mezzo pesante ha riportato solo lievi ferite ed è stato assistito dal personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di Anas per gestire la viabilità e avviare gli accertamenti sulle cause dell’accaduto. Attualmente, la SS 309 è chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

https://www.larena.it/news/veneto/furgone-incastrato-sotto-a-un-tir-sulla-romea-morto-il-conducente-1.12649696