Incidente al Torrino, il 26enne Leonardo Scollato muore dopo lo schianto in via della Grande Muraglia a Roma

Leonardo Scollato, un ragazzo di 26 anni, è morto in un incidente stradale a Roma, nella zona del Torrino. L’impatto, con l’auto distrutta nella parte anteriore, è avvenuto in viale della Grande Muraglia 338, tra via del pianeta Saturno e piazza Tienanmen, intorno alla mezzanotte tra sabato 12 e domenica 13 aprile. Inutili i soccorsi dei medici del 118. Sul posto la polizia locale con i gruppi del X Mare e del IX Eur.