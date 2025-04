Mucca cade nel torrente, salvata dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Sabato 12 aprile, nel primo pomeriggio, momenti concitati in via Borriana a Mongrando. Una mucca è caduta nel torrente che costeggia un terreno agricolo, rimanendo bloccata e incapace di rimettersi in piedi.

L’allevatore, resosi conto della situazione critica, ha subito chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a sollevare l’animale e a metterlo in salvo con un’operazione precisa e delicata.

Sul luogo è giunto anche un veterinario dell’ASL, che ha visitato l’animale per verificarne lo stato di salute

