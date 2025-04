Notte di fuoco a Cuorgnè: vigili del fuoco in azione per domare un incendio in frazione Campore

Spread the love

Un bagliore improvviso nella notte e il silenzio di Campore, frazione collinare di Cuorgnè, si è trasformato in allarme. Erano circa le 2 del mattino di lunedì 14 aprile, quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato un incendio in un cascinale isolato. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto la struttura, rischiando di estendersi alle aree circostanti.

L’intervento è stato immediato. I Vigili del Fuoco di Cuorgnè, affiancati da due squadre partite da Ivrea, sono giunti sul posto in assetto d’urgenza. Hanno lavorato per diverse ore, riuscendo a circoscrivere e spegnere completamente il rogo. Grazie alla rapidità e all’esperienza dei soccorritori, non si registrano feriti né intossicati, ma il cascinale ha subito danni ingenti, in particolare alla copertura e a una parte della struttura interna.

Le cause dell’incendio restano avvolte nel mistero. Le autorità hanno avviato le indagini per stabilire se si sia trattato di un guasto accidentale o di un atto doloso. Nessuna pista è esclusa al momento. Saranno i rilievi dei tecnici e le testimonianze dei residenti a far luce sulla vicenda, che ha scosso la piccola comunità.

Il rogo di Campore ha messo in evidenza, ancora una volta, l’efficacia del sistema di emergenza locale e la prontezza di intervento dei vigili del fuoco, veri protagonisti della notte. Il loro operato, silenzioso ma decisivo, ha evitato che le fiamme si propagassero e si trasformassero in tragedia.

