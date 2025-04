Recupero di un semirimorchio carico di plastica finito fuori strada

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

POLVERIGI (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Roncolina per recuperare un semirimorchio carico di plastica finito con le ruote di destra fuori strada mentre stava attraversando un ponte. Sul posto la squadra VVF di Osimo, con il personale della sede centrale Ancona con l’autogrù, hanno imbracato il mezzo per rimetterlo sulla sede stradale. Sul posto i Vigili Urbani per la viabilitàDal Comando di Ancona