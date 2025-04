Chisinau (MDA), Celine Ludovica Delia conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Pesistica Olimpica

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Ottima prestazione di Celine Ludovica Delia, atleta del GS VVF Fiamme Rosse, in occasione dei Campionati Europei di Pesistica Olimpica in corso a Chisinau (Moldavia), dove ha gareggiato nella categoria fino a 55 kg. La portacolori dei Vigili del Fuoco, seguita dal CR Sebastiano Corbu, tecnico delle Fiamme Rosse e Direttore tecnico della squadra azzurra, dopo il quarto posto di strappo con 90 kg, conquista la medaglia di bronzo nello slancio sollevando 111 kg in per un quarto posto finale con 201 kg.

Numeri che le consentono di mettere la firma su tutti i nuovi record italiani juniores nella categoria fino a 58 kg. Inoltre, la 19enne di Vigili del Fuoco aggancia anche i record assoluti; eguaglia i 90 kg di strappo a firma di Silvia Puxeddu e segna anche il nuovo record di totale con 201 kg, togliendolo proprio a Lucrezia Magistris, anch’essa atleta delle Fiamme Rosse nonché portacolori azzurra a Parigi 2024.