Incendio nella notte a Mezzocorona: la scoperta choc dei soccorritori

Nella notte un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. L’allarme poco prima delle 5 del mattino, immediato l’intervento dei soccorsi. Quando però i Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare all’interno dell’abitazione, hanno scoperto la presenza di un uomo, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Quando i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento in cui è scoppiato un incendio (divampato probabilmente in cucina), hanno scoperto la presenza del corpo senza vita di un uomo. Si tratta del 29enne Patrick Vettori, fratello di Marvin, il fighter trentino. Il sindaco di Mezzocorona, Mattia Houser, alla notizia è scoppiato in lacrime. Ecco le sue parole: “Una persona stupenda. Ci siamo visti ieri, sono appena stato dai genitori. Era una persona davvero meravigliosa, impegnato per la sua comunità”.

